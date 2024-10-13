У ТЦК прокоментували рейд після концерту «Океану Ельзи»

https://racurs.ua/ua/n200208-u-tck-prokomentuvaly-reyd-pislya-koncertu-okeanu-elzy.html

Ракурс

У ТЦК і СП Києва прокоментували рейд після концерту «Океану Ельзи».

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Затримання громадян, які порушили норми Закону, відбувалося співробітниками Національної поліції України. Конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було, — зазначили у пресслужбі.

За даними ЗМІ, прибуло приблизно півсотні військових. Вони почали масово перевіряти чоловіків.

Також повідомляється про перевірки представників ТЦК у ресторанах Києва, Харкова, Дніпра та Хмельницького.

Нардеп Микита Потураєв підтримав перевірки військових документів після концерту «Океан Ельзи» в Києві

Очільник комітету, який займається, зокрема, питаннями культури та мистецтва, заявив, що не вважає подібні перевірки на цьому або інших масових заходах «загрозою для української культури».

Так само, як не вважаю загрозою для української економіки перевірки документів у барах чи клубах. Більше того — я вітаю такі перевірки, і вважаю, що вони мають бути наскрізними і постійними. І всі мають про це знати, — заявив Микита Потураєв.

Водночас нардеп від «Європейської солідарності» Микола Княжицький частково розкритикував дії ТЦК та СП:

Я розумію, коли ТЦК перевіряють документи перед дорогими ресторанами і магазинами. Я це підтримую. Має бути у суспільстві справедливість і рівність. Але масові облави на концертах українських виконавців- свинство, спрямоване і проти української культури і проти української армії.

На тлі інциденту Святослав Вакарчук, фронтмен гурту «ОЕ», свого ставлення до затримання людей не сказав, але подякував своїм слухачам:

Ми дуже вдячні людям за ці 30 років. Зокрема, за те, що вони зараз продовжують приходити підтримувати нас. Для нас це просто радість і свято. Це все, що я хочу сказати, єдиний мій коментар. Крапка.

Водночас стало відомо, що дехто почав перепродавати свої квитки на наступні концерти «Океану Ельзи: перші такі оголошення в інтернеті з’явилися через кілька годин після перевірок чоловіків призовного віку, які були на концерті.

Люди у військовій формі і поліцейські увечері 11 жовтня масово перевіряли військово-облікові документи у чоловіків на концерті «Океану Ельзи» в Києві.

Тим часом у Дніпрі спалахнув конфлікт між генеральним директором компанії з виробництва металопластикових вікон Steko Сергієм Положаєм і представниками ТЦК і СП.

У мережі з’явилося відео, на якому «найбільший виробник вікон в Україні» Сергій Положай під час перевірки в нього документів співробітниками територіального центру комплектування, ображав їх і нецензурно лаявся.