Армія рф перекинула велику кількість військ через окупований Маріуполь. Фото:

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Російське командування перекинуло велику кількість військ через окупований Маріуполь.

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У неділю, 13 жовтня, десятки російських вантажівок рухались двома колонами на Времівський напрямок. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Знову понад 20 вантажівок організованими двома колонами маршрутом росія — Новоазовськ — Маріуполь — Нікольск — Розівсько-Пологівська агломерація або Времівський напрямок, — зазначив він.

Андрющенко наголосив на особливості цього перекидання, бо на вантажівках були відсутні тактичні маркування. Влада вважає, що це доводить підготовку нової наступальної операції, місце якої росіяни не визначили досі.

Нагадаємо, через загрозу далекобійних українських ударів, командування окупантів серйозно турбується за безпеку військ. Партизани зафіксували, що підрозділи Збройних сил рф почали активно переміщати техніку та особовий склад на більш безпечні ділянки в Маріуполі.