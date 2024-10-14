Вперше за 48 діб російські «Шахеди» не атакували Україну. Фото:

https://racurs.ua/ua/n200223-vpershe-za-48-dib-rosiyski-shahedy-ne-zalitaly-do-ukrayiny.html

Ракурс

Російські окупанти вперше за майже 50 діб не атакували Україну БпЛА типу Shahed.

.

Ніч 14 жовтня минула без нальоту дронів. Це відбулося вперше за останні 48 днів. Військові не коментували, з чим може бути пов’язане раптове затишшя з боку окупантів. Про це заявив т. в. о. начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Armyinform.

Раніше він заявляв, що загарбники дедалі частіше, крім «Шахедів», використовують дрони невстановленого типу, які часто підпадають під вплив українських засобів радіоелектронної боротьби та падають на землю, не завдавши шкоди.

Нагадаємо, Центр національного спротиву повідомляв, що російські загарбники розглядають можливість налагодження виробництва іранських дронів «Шахед» на базі захоплених підприємств на тимчасово окупованих територіях сходу України. Зберігати дрони загарбники планують в міських забудовах.

Джерело: Armyinform