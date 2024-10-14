Фото: Хмельницька обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n200224-8-mln-grn-habariv-vyluchyly-u-dvoh-medykiv-na-hmelnychchyni-foto.html

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Корупцію в медзакладі Хмельницької області викрили правоохоронці.

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Медики розробили схему незаконного заробітку. Фельдшер організовував пошук та підбір громадян, які мали намір отримати групу інвалідності. А лікарка оформляла «клієнтів» на стаціонарне лікування до неврологічного відділення та без фактичного перебування таких на стаціонарному лікуванні виготовляла медичні документи, які в подальшому ставали підставою надання таким особам груп інвалідності. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За свої послуги медики отримували від 3 тис. 600 до 7 тис. 800 дол. хабарів.

А під час обшуків правоохоронці вилучили понад 182 тис. дол. та понад 6 тис. 500 євро, що еквівалентно майже 8 млн грн. Також було знайдено чорнові записи, медичну документацію й мобільні телефони.

Слідчі повідомили про підозру лікарю неврологу та фельдшеру екстреної медичної допомоги у зловживанні впливом — ч. 3 ст. 369−2 Кримінального кодексу України.

Одному з підозрюваних вже обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Клопотання щодо іншої фігурантки ще перебуває на розгляді в суді.

Нагадаємо, у Закарпатській області викрили командира батальйону, який за хабарі залишав військових служити у тилу. За включення його до списку «тиловиків» військові платили 1 тис. 300 дол.