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Ракурс
Рашисти ввечері 14 жовтня атакували Херсон, скріншот відео

Наслідки російського обстрілу Херсона показала ОВА (ВІДЕО)

15 жов 2024, 11:42
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Російські загарбники вчора, 14 жовтня, ввечері завдали ударів по Херсону.


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Херсонської ОВА опублікувала відео, котре показує, який тепер вигляд має постраждалий житловий квартал міста.

Зазначається, що:

  • окупаційні війська атакували будинок, через що смертельні травми дістали двоє літніх жінок;
  • ще одна жителька міста поранена. Після надання медичної допомоги її відпустили на амбулаторне лікування.

Джерело: Ракурс


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