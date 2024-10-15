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Російські загарбники вчора, 14 жовтня, ввечері завдали ударів по Херсону.
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Херсонської ОВА опублікувала відео, котре показує, який тепер вигляд має постраждалий житловий квартал міста.
Зазначається, що:
- окупаційні війська атакували будинок, через що смертельні травми дістали двоє літніх жінок;
- ще одна жителька міста поранена. Після надання медичної допомоги її відпустили на амбулаторне лікування.
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