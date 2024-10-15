Командувач Сухопутних військ ініціював розслідування після інциденту в підрозділі «Асгард»

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Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк ініціював проведення службового розслідування після інциденту в підрозділі «Асгард».

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Про це він написав у своїх соцмережах 15 жовтня та заявив, що «справедливість буде забезпечена відповідно до норм чинного законодавства».

Напередодні підрозділ «Асгард» оприлюднив відео, на якому Олександр Дмітрієв, який представляється радником Павлюка, погрожує та принижує військових підрозділу.

Бійці «Асгарду» заявили, що радник командувача Сухопутних військ Дмітрієв погрожує «ламати військових через коліно».

У 2023 році «АрміяInform» називала Тихохода профільним фахівцем у питанні насичення військ БпЛА та зазначала, що він є радником міністра оборони й командувача Сухопутних військ ЗСУ Павлюка. За словами бійців, Дмітрієв погрожував «ламати військових через коліно» та принижував їхню гідність.

Цивільна особа, яка дозволяє собі втручатись у роботу нашого підрозділу. А саме: віддавати накази військовим, погрожувати «ломати військових через коліно», та принижувати їх гідність. Схоже на те, що досвід Колі «Катлєти» (Миколи Тищенка) їх нічому не вчить, — зазначив підрозділ.

У коментарях до допису щодо заяви військових Дмітрієв заперечив звинувачення. За його словами, буде розслідування, а ситуацію коментуватимуть «офіційні джерела». Він додав, що бійці нібито мали вийти на бойові 14 жовтня.

Сухопутні війська ЗСУ, заявили, що інцидент буде ретельно розслідуваний. На час перевірки громадян просять «утриматись від самостійної емоційної оцінки даної ситуації, яка може бути невірною, через відсутність повного об'єму інформації та протиріччя наявної».