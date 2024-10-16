38-річна мешканка Селидового допомагала рашистам наступати на Покровськ

https://racurs.ua/ua/n200286-informatorku-rf-z-selydovogo-zatrymaly-pislya-vtechi-na-kirovogradschynu.html

Ракурс

38-річна мешканка Селидового допомагала рашистам наступати на Покровськ.

.

У прес-службі СБУ 16 жовтня повідомили, що фігурантка «зливала» окупантам локації українських військ на одному з найгарячіших напрямків фронту — Покровському.

Жінка входила до агентурної мережі ФСБ, яку нейтралізували у жовтні 2023 року під час спецоперації Служби безпеки на території регіону.

Після виконання ворожих завдань поблизу передової, інформаторка прибула на Кіровоградщину, звідки планувала виїхати як «переселенка» до Євросоюзу, а потім — до рф.

При обшуку у затриманої вилучено російський паспорт та мобільний телефон, який вона використовувала для зв’язку з куратором.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.