Ухилянтську схему викрили на Волині

https://racurs.ua/ua/n200289-7-12-tys-dolariv-z-ludyny-uhylyantsku-shemu-vykryly-na-volyni.html

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На Волині провели більше 20 обшуків у лікарнях, МСЕК, ВЛК і районних та міських ТЦК.

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Як повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони, двох лучан підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації.

Свої «послуги» оцінювали в 7−12 тис. доларів з людини. За ці гроші вони обіцяли вплинути на медиків і ТЦК для оформлення відстрочки. Загалом під час обшуків вилучили 60 тис. дол.

За гроші фігуранти виготовляли документи, які дозволяли «списати» чоловіка з військового обліку. Також організували виготовлення фіктивних медичних довідок та обстежень, на підставі яких МСЕК оформлювала групу інвалідності здоровому чоловікові.

Щоб зняти призовника з військового обліку, фігуранти використовували особисті зв’язки у волинських лікарнях, Луцькій міській МСЕК та в обласному ТЦК.

Двом уже повідомили про підозру. Встановлюють усіх учасників схеми, кажуть в СБУ.