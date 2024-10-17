Повітряні сили ЗСУ показали кадри роботи українських захисників неба на німецьких ЗРК IRIS-T

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Повітряні сили ЗСУ показали кадри роботи українських захисників неба на німецьких ЗРК IRIS-T.

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Як зазначили в ПС, ця німецька система здатна знищувати всі аеродинамічні цілі в радіусі до 40 км.

Крім того, це найсучасніший зенітний ракетний комплекс Повітряних сил.

IRIS-T на озброєнні України — з жовтня 2022 року. Ці ЗРК та NASAMS — перші західні зенітні ракетні системи середньої дальності, які почали захищати критичну інфраструктуру України від масованих російських атак.

Як зауважили в Повітряних силах, тепер в Україні чимало батарей цих ЗРК, які поступово стають на озброєння і поетапно витісняють морально та фізично застарілі комплекси радянського виробництва.

11 жовтня стало відомо, що Німеччина надасть Україні військову допомогу у розмірі 600 млн євро. До складу пакета входять п’ята система IRIS-T SLM, бойові машини піхоти, танки, самохідні артилерійські установки, артилерійські снаряди та безпілотники. Також до кінця 2024 року Україна отримує ще один пакет на 1,4 мільярда євро від Німеччини, Бельгії, Данії та Норвегії.