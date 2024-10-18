Данія підготувала новий пакет допомоги Україні. Фото:

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Ракурс

Данія анонсувала 21-й пакет військової допомоги Україні.

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Копенгаґен передасть Україні допомоги на загальну суму майже 321,8 млн євро. Новий пакет включає постачання зброї зі складів армії Данії, фінансування систем ППО спільно з Німеччиною та внески до Міжнародного фонду для України під керівництвом Великої Британії. Про це повідомила прес-служба уряду Данії.

Крім того, частину данських грошей направлять для розширення навчальних програм для ЗСУ. Також данський уряд розглядає можливість закупівлі зброї, зокрема безпілотників, безпосередньо у виробників в Україні.

Цей пакет допомоги покликаний надати якомога більше військової підтримки для задоволення нагальних потреб українців, — заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Детальний вміст пакету вирішили не розголошувати з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 16 жовтня США оголосили пакет військової допомоги Україні на суму 425 млн дол. Зокрема, Сили оборони отримають ракети RIM-7, зенітні ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, протитанкові комплекси Javelin та AT-4, броньовики HMMWV та стрілецьку зброю й боєприпаси.