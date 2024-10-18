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Ракурс
Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото:

Україна має бити по рф своїми БпЛА, бо західні ракети дорогі — Остін

18 жов 2024, 20:18
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Україні слід покладатися на власні дрони при нанесенні ударів углиб росії, оскільки західні ракети занадто дорогі.


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Далекобійні безпілотники українського виробництва є ефективним та точним озброєнням. Їхньою перевагою перед західнрими далекобійними ракетами — низька вартість. Про це міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив 18 жовтня в ході брифінгу.

За його словами, українські Сили оборони з великим успіхом використовують свої далекобійні безпілотники для завдання ударів. Остін згадав, як захисники нещодавно змогли атакувати склади з боєприпасами стратегічного рівня, «що вплинуло на поле бою».

Міністр також наголосив, що Україна може сама виробляти ударні безпілотники, а також швидко розширити виробництво.

Дрони довели свою ефективність і точність. Якщо врахувати той факт, що одна ракета з точним наведенням коштує в деяких випадках близько мільйона доларів, а ці безпілотники вони можуть виробляти у величезних кількостях за меншу вартість. Тож якщо подивитися на баланс та ефект, який створюється на полі бою, я думаю, що це чудовий потенціал, — зазначив глава Пентагону.

Остін також додав, що як Україна буде використовувати такий потенціал — вирішувати лише їй.

Нагадаємо, новопризначений генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, що союзники планували обговорити дозвіл використовувати далекобійну західну зброю по цілях у росії на засіданні «Рамштайну», який мав відбутися 12 жовтня. Однак конференцію перенесли.

Джерело: Ракурс


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