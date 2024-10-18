Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю українським ЗМІ. Фото: ОП

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Ракурс

Україна не розкриватиме зміст таємних додатків плану перемоги частині країн.

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Частину документу засекретять від тих країн, які не передають Києву допомогу. Також ті, хто критикує план перемоги, зокрема пункт про запрошення України в НАТО, не мають жодної альтернативи. Про це президент України Володимир Зеленський заявив інтерв’ю, яке транслювали в ефірі телемарафону.

Додатки передали країнам, які конкретно мають ті пункти додатків, щоб посилити Україну. Якщо в тій чи іншій державі цього немає, то навіщо давати додаток? Ми їм довіряємо, але навіщо? — зазначив він.

Президент додав, що США відразу дали фідбек на план перемоги України. Київ очікує на візит делегації Білого дому, щоб продовжити обговорення.

Глава держави наголосив, що Україна протягом жовтня-грудня отримає цілу низку пакетів допомоги від Сполучених Штатів. Ці пакети будуть оголошуватися кожні два-три тижні.

Зеленський упевнений, що Україна ближче до НАТО із США, ніж колись була, але Німеччина продовжує займати скептичну позицію.

Також він поінформував, що союзники повинні забезпечити Україну зброєю, якщо хочуть, щоб Київ пішов на перемовини з Москвою. При цьому Зеленський наголосив, що Україна не проти мирних пропозицій інших країн, якщо вони здатні об'єднати світ навколо одного плану.

Торкнувся він і мобілізації. Президент запевнив, що мобілізаційний вік в Україні знижувати до 18 років ніхто не планує, хоча партнери хотіли б цього.

У нас мобілізація з 25 років і ми поки що не бачимо, для чого вводити зміни. Я вважаю, що на сьогодні це небезпечно, — наголосив він.

Зеленський додав, що про економічне бронювання говорити зарано, оскільки уряд не може знайти збалансоване рішення. Зеленський зазначив, що професія не може бути критерієм для бронювання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на прес-конференції після участі у засіданні Євроради 17 жовтня повідомив деталі своєї розмови з кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом. Прозвучала теза про те, що «або Україна матиме ядерну зброю, або ми будемо в НАТО».