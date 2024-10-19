ЗСУ уразили важливий об'єкт окупантів на фронті. Фото: Генштаб

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Ракурс

Сили оборони України продовжують нищити російських загарбників.

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Напередодні українська авіація, ракетні війська та артилерія завдали три удари по районах зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника. Також були уражені три гармати на вогневих позиціях та ще один важливий об'єкт окупантів. Про це Генеральний штаб ЗСУ 19 жовтня повідомив у Facebook.

На фронті вчора відбулось 202 бойових зіткнення. На Курахівському напрямку ворог 55 разів намагався прорвати українські оборонні рубежі. На Покровському напрямку було відбито 35 атак, ще 23 бойових зіткнення було зафіксовано на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку ЗСУ зупинили 14 атак противника, ще 10 штурмів росіян було зупинено на Времівському напрямку. Сім разів противник атакував на Торецькому напрямку. Шість разів росіяни намагалися прорватися вперед на Придніпровському напрямку.

Також були зупинено чотири атаки загарбників на Харківському напрямку, три — на Краматорському напрямку та одна атака на Оріхівському напрямку.

Командування поінформувало, що українські війська продовжують ведення операції на Курському напрямку. Вчора противник завдав там 36 авіаударів, застосувавши 54 керовані авіабомби. Також агресор здійснив понад 200 обстрілів.

У Генштабі також поінформували, що вчора були знешкоджені 1 тис. 380 окупантів. Також було знищено вісім ворожих танків, 19 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 78 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, 38 автомобілів та 25 одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо, українські захисники звільнили та зачистили від російських окупантів населений пункт Кругляківка Куп’янського району Харківської області. Відповідна операція тривала з 7 по 14 жовтня.