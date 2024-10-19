Росіяни атакували рятувальників на Сумщині. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n200379-udar-po-sumschyni-atakovano-pidrozdil-dsns-poraneno-ryatuvalnykiv.html

Ракурс

Сумська область перебувала під російськими обстрілами.

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Вночі 19 жовтня ворожа авіація завдала удару по пожежно-рятувальному підрозділу в місті Шостка. Внаслідок атаки була частково зруйнована будівлю. На момент атаки особовий склад перебував в укритті. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Російський обстріл призвів до поранень п’ятьох рятувальників. Їх довелося госпіталізувати. Пошкоджено будівлі та шість одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, Сумська ОВА інформувала, що в ніч з 18 на 19 жовтня ворог застосував керовані авіаційні бомби та «Шахеди» для ударів по Шосткинській громаді. ППО знищила три ворожі безпілотники, але внаслідок російської атаки поранення отримали семеро людей. На території громади пошкоджені об'єкти енергетики та інфраструктури.