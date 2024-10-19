Нові еліти в Україні - вже не діти олігархів, а діти МСЕК, - журналіст

https://racurs.ua/ua/n200387-novi-elity-v-ukrayini-vje-ne-dity-oligarhiv-a-dity-msek-jurnalist.html

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Нові еліти в Україні якісно відрізняють від попередніх. Це вже не діти олігархів, а діти МСЕК.

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Про це написав журналіст Юрій Ніколов, коли коментував розслідування щодо статків лікаря Вінницької МСЕК Віктора Власюка.

Згідно з розслідуванням сайту «Оглядач», Віктор Власюк очолював МСЕК з 2002 по 2014 року, а, вийшовши на пенсію, залишився працювати терапевтом.

За цей час він зміг заробити на три автомобілі Tesla і 13 квартир, найдорожча з них — шестикімнатна на вул. Інститутській у Києві площею 260 квадратів.

Зараз Власюк отримує у МСЕК 16,7 тисяч грн зарплати. Тобто за рік він заробив на основній роботі 200,9 тисяч грн.

Однак терапевт також отримав 1,1 млн грн доходу від генерації. Разом зі своєю наступницею Юлією Даниленко він є співзасновником ТОВ «Сонячні фермери».

Чоловік Даниленко працює у «Вінницяобленерго», а дружина Власюка, на яку записано елітне майно, офіційно працевлаштована у «Сонячних фермерах».

Торік вона заробила від енергокомпанії 541 тисячу грн і 83 тисяч від ТОВ.

За інформацією Ніколова, підприємство Власюка-Даниленко зареєстроване у Києві по вулиці Пушкінській 28/9, кв 24.

І саме в цьому ж офісі прописані чотири громадські організації сина Віктора Власюка Владислава, який працює радником президента Володимира Зеленського по санкційній політиці.

Йдеться про ГО «Спільнота випусників юридичного факультету», «Асоціація з розвитку штучного інтелекту», «Юристи за екологію», «Адвокатська ініціатива «Стопбулінг» (співзасновник — брат Владислава Віталій).

Нині Віталій Власюк працює заступником голови Хмельницької ОДА. А в грудні 2022 року тоді ще заступник голови Київської облдержадміністрації брав участь у конкурсі з відбору директора НАБУ.

За інформацією джерел ZN.UA, брати Віталій і Владислав Власюки входять до кола людей, які нині визначають політику та стратегію воюючої держави.

Окрім Власюків, це також голова ОПУ Андрій Єрмак, його старша радниця Дар’я Зарівна, а також ейчар Банкової Роза Тапанова.

Джерела видання стверджують, що кандидатуру Владислава Власюка на посаду уповноваженого з питань санкційної політики проштовхнула саме Зарівна.