Наслідки російських ударів по Україні, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n200413-800-kabiv-zastosuvaly-rashysty-proty-ukrayiny-za-tyjden-zelenskyy-video.html

Ракурс

Російські загарбники за цей тиждень застосували проти України понад 20 ракет різних типів, близько 800 керованих авіабомб та понад 500 ударних дронів різних типів.

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Про це сьогодні, у неділю 20 жовтня, у своєму Telegram-каналі розповів президент України Володимир Зеленський.

Щоденно Росія завдає ударів по наших містах і громадах. Свідомий терор ворога проти наших людей, — наголосив Зеленський.