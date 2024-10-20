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Ракурс
Наслідки російських ударів по Україні, скріншот відео

800 КАБів застосували рашисти проти України за тиждень — Зеленський (ВІДЕО)

20 жов 2024, 13:49
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Російські загарбники за цей тиждень застосували проти України понад 20 ракет різних типів, близько 800 керованих авіабомб та понад 500 ударних дронів різних типів.


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Про це сьогодні, у неділю 20 жовтня, у своєму Telegram-каналі розповів президент України Володимир Зеленський.

Щоденно Росія завдає ударів по наших містах і громадах. Свідомий терор ворога проти наших людей, — наголосив Зеленський.

Об'єднаний задля захисту світ здатен протистояти цьому цілеспрямованому терору. Україна потребує більше засобів ППО та далекобійності. Я вдячний усім партнерам, які це усвідомлюють і підтримують нас, — додав він.

Джерело: Ракурс


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