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Російські загарбники за цей тиждень застосували проти України понад 20 ракет різних типів, близько 800 керованих авіабомб та понад 500 ударних дронів різних типів.
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Про це сьогодні, у неділю 20 жовтня, у своєму Telegram-каналі розповів президент України Володимир Зеленський.
Щоденно Росія завдає ударів по наших містах і громадах. Свідомий терор ворога проти наших людей, — наголосив Зеленський.
Об'єднаний задля захисту світ здатен протистояти цьому цілеспрямованому терору. Україна потребує більше засобів ППО та далекобійності. Я вдячний усім партнерам, які це усвідомлюють і підтримують нас, — додав він.
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