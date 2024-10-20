Оператори FPV-дронів знищили російську ДРГ. Фото: Генштаб

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Ракурс

Диверсійно-розвідувальна група росіян була знищена в Торецьку Донецької області.

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Ворожий підрозділ засів в будинку на околицях міста. Окупанти вважали, що їх не дістануть, але оператори БпЛА 150 ОМБр зуміли ліквідувати противника. Про це 150-та окрема механізована бригада повідомила у Facebook.

Росіяни думали, що вдало розташувалися, але наші FPV-дрони їх дістали. В результаті ворожий наступ на цій ділянці було зупинено, — йдеться у повідомленні.

У Генеральному штабі Збройних сил України інформували, що на Торецькому напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки неподалік Торецька, Щербинівки та в напрямку Олександро-Шультине.

Нагадаємо, днями в ОТУ «Луганськ» повідомляли, що в Торецьку не лишилось цілих будинків і укриттів. Окупанти займають нові райони міста. А російські загарбники перевдягаються в цивільне, щоб дістатися українських позицій. Така тактика характерна для дій ворога у містах, зокрема й у районі Часового Яру.