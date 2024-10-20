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рф вперше атакувала Україну оновленою ракетою Х-69. Фото:

рф вперше атакувала Україну оновленою ракетою Х-69 — ЗМІ назвали її особливість

20 жов 2024, 17:49
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Країна-агресор росія вже використовує для ударів по Україні крилату ракету Х-69 з новою бойовою частиною.


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У ніч на 19 жовтня протиповітряна оборона України збила російську крилату ракета Х-69 з касетною бойовою частиною. Це озброєння з таким бойовим навантаженням було виявлено вперше. Відповідне фото наводить український Тelegram-канал «Полковник ГШ», передають портали «Мілітарний» та Defense-Express.

У разі виявлення таких куль на місцевості не чіпайте їх і викликайте підрозділи ДСНС, — вважають експерти.

Російська пропаганда стверджує, що Х-69 здатна доставити до цілі бойову частину масою 310 кг на відстань не менше ніж 300 км. Ці ракети можуть запускати літаків Су-30, Су-34 і Су-35С, а також новітній Су-57.

рф вперше атакувала Україну оновленою ракетою Х-69. Фото: Полковник ГШ

Нагадаємо, навесні цього року в Повітряних силах ЗСУ заявили, що російські війська частіше стали використовувати ракети Х-59/Х-69, здійснюючи обстріли України.

Джерела: «Мілітарний», Defense-Express

Джерело: Ракурс


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