Франція придбала для України 12 САУ Caesar. Фото:

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Самохідні артилерійські установки Caesar в кількості 12 одиниць отримає Україна від Франції.

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Це озброєння Париж закупить за відсоткам від заморожених російських активів. Французька влада повернула 300 млн євро відсотків від заморожених активів рф, щоб купити військову техніку для України в кінці цього року. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, передає BFM TV.

Ми мобілізуємо відсотки від заморожених російських активів для придбання військового обладнання для України… Лише до кінця 2024 року Франція повернула 300 млн євро, — зазначив він.

За його словами, за ці кошти придбають не лише додаткові «Цезарі», але й снаряди калібру 155-мм, ракети «Астра», керовані бомби AASM та інше озброєння.

Як відомо, Caesar — це сучасна самохідна артилерійська установка, що поєднує в собі мобільність, точність і вогневу міць. Ця САУ вміє швидко розвернутися, зробити залп і покинути позицію. Таким чином можна уникнути вогню у відповідь.

Нагадаємо, у березні Міністерство оборони Франції заявляло, що Париж передасть Києву 78 самохідних артилерійських установок Caesar. Доставити їх в Україну зможуть до початку 2025 року.

Джерело: BFM TV