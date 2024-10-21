На виборах у Молдові буде другий тур, єврореферендум під загрозою провалу

https://racurs.ua/ua/n200432-na-vyborah-u-moldovi-bude-drugyy-tur-ievroreferendum-pid-zagrozou-provalu.html

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Центральна виборча комісія Молдови опрацювала 98,06% протоколів президентських виборів та конституційного референдуму щодо вступу до ЄС.

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За попередніми підрахунками, на виборах лідирує чинна президентка, проєвропейська Майя Санду, яка набрала 41,03% голосів виборців. Друге місце посідає Олександр Стояногло, кандидат від проросійських соціалістів — 26,36%.

Ще один ставленик Кремля, лідер «Нашої партії» Ренато Усатий має 13,78%, Ірина Влах — 5,46%, Вікторія Фуртуне — 4,52%, Василій Тарлев — 3,24%, Іон Кіку — 2,10%. Решта чотири кандидати набрали менше 1%.

У другому турі зійдуться Санду і експрокурор Стояногло.

Серед тих, хто взяв участь у референдумі щодо курсу на ЄС, 50,11 проголосували проти внесення європейського вектора до конституції, а 49,89%% - за Євросоюз.

Однак не підраховано ще 2,3% бюлетенів, і співвідношення може змінитися. Адже серед закордонних виборців 80% - за курс на євроінтеграцію.

Явка на виборах у країні цього разу була високою — проголосували 51.57% громадян.