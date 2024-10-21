У Києві вантажівка влетіла в автобус із пасажирами - багато постраждалих

https://racurs.ua/ua/n200439-u-kyievi-vantajivka-vletila-v-avtobus-iz-pasajyramy-bagato-postrajdalyh-video.html

Ракурс

У Солом’янському районі Києва уранці понеділка, 21 жовтня, сталася важка ДТП. Вантажівка «Газель» протаранила маршрутку і її кабіна майже повністю опинилась у салон громадського транспорту.

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Аварія сталась на вулиці Вадима Гетьмана.

На місце ДТП прибули рятувальники та медики.

Одна жінка у важкому стані. ДСНС намагаються її деблокувати і передати лікарям.

Патрульна поліція Києва попередила, що рух транспорту ускладнений у напрямку Індустріального шляхопроводу.