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Ракурс
Справа Крупи: МОЗ скасувало 74 висновки Хмельницької МСЕК

Справа Крупи: МОЗ скасувало 74 висновки Хмельницької МСЕК

21 жов 2024, 13:55
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МОЗ скасувало висновки Хмельницької МСЕК про надання інвалідності для 74 військовозобов’язаних.


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Нині опрацьовано 18 779 медико-експертних справ. У 3 146 справах рішення МСЕК було визнано сумнівними та призначено додаткову експертизу. Після чого експертні рішення у 74 справах були переглянуті й скасовані, — повідомили у відомстві на запит «Українських Новин».

Зазначається, що у 38 випадках II група інвалідності була змінена на III, а ще у 36 випадках встановлення інвалідності взагалі скасували.

Нині проводиться перевірка Хмельницької медико-соціальної експертної комісії правоохоронними органами в рамках кримінального провадження.

16 жовтня Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, «дахуючи» корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Джерело: Ракурс


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