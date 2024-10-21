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Громадянин Литви потайки намагався вивезти зброю з України, фото: Державна митна служба

Іноземець намагався потайки вивезти бойову зброю до ЄС — Держмитслужба (ФОТО)

21 жов 2024, 16:39
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На митному посту «Тиса» сьогодні, 21 жовтня, вночі посадові особи під час перевірки автомобіля виявили арсенал вогнепальної та холодної зброї, а також спорядження, які переміщував 61-річний громадянин Литви без будь-яких дозвільних документів.


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Про це повідомляє прес-служба Державної митної служби.

Зазначається, що серед виявлених предметів:

  • пістолет-кулемет та два магазини-спорядження до нього;
  • три магазини-спорядження до пістолета ТТ-33;
  • затворні рами зі спусковим механізмом до карабіну К-98 та пістолета SA-26;
  • ствол до пістолету SA-26;
  • п’ять затворів до пістолетів-кулеметів SA-26 та ППС-43;
  • два стволи до пістолета-кулемета ППС-43;
  • два бланка ствола (довжиною 60 см) та один бланк ствола (довжиною 38 см);
  • металевий ніж (довжиною 27 см);
  • кулеметна стрічка-спорядження боєприпасів до кулемета МG-42.

Вогнепальну та холодну зброю зі спорядженням виявлено у багажному відділенні та салоні авто у місцях, що утруднюють доступ, — зазначають у відомстві.

За цим фактом до правоохоронців скеровано повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу.

Громадянин Литви потайки намагався вивезти зброю з України, фото: Державна митна служба

Джерело: Ракурс


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