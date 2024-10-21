Владислав Теофіл Бартошевський, фото: Władysław Teofil Bartoszewski via Facebook

https://racurs.ua/ua/n200465-varshava-hoche-oznayomytysya-z-taiemnymy-dodatkamy-do-planu-peremogy-mzs-polschi.html

Ракурс

Варшава хоче ознайомитись із таємними додатками до Плану перемоги, представленого нещодавно президентом України Володимиром Зеленським.

.

Про це в інтерв’ю заявив заступник голови Міністерства закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський, повідомляє Wpolsce.pl.

Ми будемо говорити з українською стороною на цю тему, тому що я не бачу можливості відбудови України без участі в ній Польщі, — зазначив він.

Зеленський, представляючи План перемоги 18 заявив, що засекречені додатки будуть представлені лише тим країнам, які допомагають Україні у війні проти росії. Тоді Зеленський зазначив, що додатки «були передані сьогодні тим країнам, які конкретно мають ці пункти для посилення України».

Якщо в тій чи іншій країні, навіть серед наших близьких партнерів, немає чим нас посилити, навіщо давати додаток? — заявив тоді Зеленський.

Бартошевський зауважив, що був здивований, коли побачив таку постановку питання.

Ми допомагали Україні у військовому плані в особливий спосіб, тому що коли німці говорили про відправку касок, ми відправили 320 танків. Тому наш внесок, безумовно, був значним, особливо на самому початку, коли він був найбільш необхідним, — наголосив він.

Саме тому, вважає Бартошевський, «ми, безумовно, повинні мати доступ до документів такого роду».

Ми будемо про це говорити, Міністерство закордонних справ Польщі, безумовно, буде обговорювати це з українською стороною, оскільки ми перебуваємо в постійному контакті, — зазначив він.

Джерело: Wpolsce. pl