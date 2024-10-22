Пара агентів ФСБ наводила ракети на п’ять областей України. Фото: СБУ

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СБУ затримала агентурну пару ФСБ росії, яка наводила ракети на п’ять областей України.

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Ворожі агенти коригували повітряні удари окупантів по Донецькій, Київській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях. Зловмисниками виявилися 27-річний рецидивіст, колишній наркоторгівець з Краматорська, а також його 34-річна співмешканка. Разом вони шукали швидкий заробіток у Телеграм-каналах, де їх і завербувала російська спецслужба. Про це 22 жовтня повідомив прес-центр СБУ.

За вказівкою куратора, вони їздили по регіонах як «сімейна пара» й збирали координати для ракетно-бомбових та дронових атак ворога. Також зловмисники повинні були відслідкувати геолокації ППО й інформувати про це загарбників.

З’ясувалося, що при переїздах у різні міста агенти орендували квартири з видом на потенційні цілі. У цих помешканнях вони встановлювали у вікнах мобільні телефони з додатковими засобами живлення, які в онлайн-режимі транслювали зображення для противника.

СБУ затримала зловмисників у Краматорську. Їм вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 14 жовтня СБУ затримала ще двох агентів російських спецслужб, які встановлювали приховані камери для коригування вогню в Полтавській та Сумській областях. Основними цілями ворога були аеродроми ЗСУ, теплові електростанції та енергогенеруючі підприємства