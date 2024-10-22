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Ракурс
Сили рф змогли вклинитися в лінію оборони біля Часового Яру

Сили рф змогли вклинитися в лінію оборони біля Часового Яру

22 жов 2024, 15:46
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Біля Часового Яру на Донеччині окупанти змогли вклинитися в лінію оборони українських військ, однак про втрату населеного пункту не йдеться, заявив представник пресслужби 24 бригади ім. Короля Данила.


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Не було жодного дня, коли б окупанти не намагалися штурмувати. Удень сонце, вночі та ввечері йде дощ, тому був сильний туман, і окупанти вчергове використали зміну погоди на свою користь, щоб перейти канал, — повідомив Іван Петричак

Російська армія веде наступ у районі Часового Яру понад пів року. Місто з довоєнним населенням трохи більш як 12 тисяч людей майже повністю зруйноване.

Петричак в ефірі телемарафону «Єдині новини» 21 жовтня розповів, що ситуація в районі Часового Яру напружена вже упродовж останнього місяця. Наразі бійці 24 ОМБр спрямували сили на знищення окупантів у мікрорайоні Канал.

Джерело: Ракурс


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