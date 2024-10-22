Генпрокурор Костін пішов у відставку

https://racurs.ua/ua/n200486-genprokuror-kostin-pishov-u-vidstavku.html

Ракурс

Генеральний прокурор України 22 жовтня Андрій Костін подав у відставку.

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Зараз на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження. Багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України. В даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади генерального прокурора, — повідомив Костін у Телеграм.

Нагадаємо, сьогодні президент України провів засідання РНБО щодо ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів.

Костін написав, що «вважає абсолютно правильною позицію президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність».

Костін — український юрист і політик, народний депутат України IX скликання. Член керівної партії «Слуга народу». Генеральний прокурор України з 28 липня 2022 року.