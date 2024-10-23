Зеленський назвав перший крок до деескалації в Україні

https://racurs.ua/ua/n200500-zelenskyy-nazvav-pershyy-krok-do-deeskalaciyi-v-ukrayini.html

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Президент Володимир Зеленський заявив, що якби Москва і Київ домовилися припинити удари по обʼєктах енергетичної інфраструктури, це було б значним кроком до деескалації конфлікту.

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Взаємне припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури може стати першим кроком до завершення гарячої фази війни, сказав президент для The Financial Times.

Ми побачили під час першого (мирного) саміту, що може бути прийняте рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами: ми не нападаємо на їхні енергетичні інфраструктури, вони не нападають на наші. Чи може це призвести до завершення гарячої фази війни? Я так думаю, — цитує Зеленського FT.

Нагадаємо, Зеленський заперечив будь-які дискусії із західними країнами щодо угоди «земля в обмін на мир», яка передбачає прийняття України в НАТО в обмін на відмову від територій, які зараз утримуються росією.