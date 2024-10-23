Ляшко розповів, де проводитимуть медико-соціальні експертизи

https://racurs.ua/ua/n200501-lyashko-rozpoviv-de-provodytymut-medyko-socialni-ekspertyzy.html

Ракурс

Медико-соціальні експертизи проводитимуть у кластерних і надкластерних лікарнях.

.

Про це написав очільник Міністерства охорони здоров’я України Віктор Ляшко у Фейсбук після оприлюднення рішень РНБО та президента щодо реформування системи МСЕК в Україні.

Це, на його думку, разом з іншими запропонованими рішеннями дозволить розв’язати питання достатньої кількості кадрів, запровадити цифрові рішення, змінити порядок фінансування та забезпечити необхідну безбар'єрність.

Абсолютно підтримую рішення РНБО, яке передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року та повну цифровізацію проходження всіх етапів, — зазначив Ляшко.

За його словами, очевидно, що ці функції виконувались неналежно.

Триває громадське обговорення представленого нами кілька тижнів тому законопроєкту, який передбачає, що медико-соціальна експертиза буде проводитись в кластерних та надкластерних лікарнях, що разом з іншими запропонованими рішеннями дозволить розв’язати питання достатньої кількості кадрів, запровадити цифрові рішення, змінити порядок фінансування та забезпечити необхідну безбар'єрність. Детально звітуватиме про кожен етап та його результати, — резюмує міністр охорони здоров’я.

Нагадаємо, що у МОЗ звільнили керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ України, Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ, Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова та працівників Міністерства охорони здоров’я України, які відповідали за цей напрям.