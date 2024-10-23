На саміт БРІКС у Казані прибув генсек ООН Гутерреш

https://racurs.ua/ua/n200508-na-samit-briks-u-kazani-prybuv-gensek-oon-guterresh.html

Ракурс

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 23 жовтня прилетів до росвйського міста Казань на саміт БРІКС.

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В аеропорту його зустріли татарські чиновники.

За словами представника Гутерріша Фархана Хака, на саміті той підтвердить «свою добре відому позицію щодо України». Хак наголосив, що кризу необхідно врегулювати на трьох підставах: міжнародного права, статуту та резолюцій ООН. Також Гутерреш, за словами його заступника, «продовжить зусилля» щодо відновлення безпечного судноплавства у Чорному морі.

Генсек ООН має зустрітися зі світовими лідерами, зокрема з диктатором рф владіміром путіним.

Саміт глав держав БРІКС (Бразилії, Росії, Індії, КНР, Південної Африки, ОАЕ, Ірану, Єгипту та Ефіопії) триває з 22 по 24 жовтня.

Нагадаємо, Гутерреш відмовився їхати на перший Саміт миру на запрошення України.

У МЗС України розкритикували візит.

БРІКС — міждержавне об'єднання, до якого входять дев’ять великих країн світу, які не належать до країн Заходу. Організація створювалася для зміцнення економічного співробітництва, зараз про неї більше говорять як про «геополітичний блок». При цьому об'єднання багато в чому має неформальний характер: не має статуту, загального бюджету, секретаріату.