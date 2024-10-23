У білорусі оголосили дату наступних президентських виборів

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Ракурс

У білорусі оголосили дату наступних президентських виборів — 26 січня 2025 року.

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Про це 23 жовтня повіомило державне інформагентство БЕЛТА.

З липня 1994 року президентом є олександр лукашенко. У 2022 році він підписав документ про зміни в Конституції, які забезпечили йому можливість обіймати цю посаду до 2035 року.

Рішення про вибори вже через три місяці ухвалили на засіданні Палати представників. У білоруських реаліях таке рішення ухвалює не парламент, а Адміністрація президента, а депутати лише формально затверджують.

Згідно з календарем проведення виборів, вони мали відбутися не пізніше 20 липня 2025 року. Наприкінці вересня голова Центрвиборчкому Ігор Карпенко говорив, що розглядаються кілька можливих дат для проведення президентських виборів наступного року.

Є чотири приблизні дати проведення виборів, включно з крайньою — 20 липня 2025 року, — заявив Карпенко, не уточнюючи їх.

У серпні «Белпол» із посиланням на джерела називав передбачувану дату президентських виборів — 23 лютого 2025 року.

У результаті диктатор лукашенко вибрав ще більш ранню дату. Про те, що вибори наближаються, свідчила масована пропагандистська кампанія останніми місяцями, підвищення зарплат і пенсій, а також інтенсивні поїздки лукашенка країною, попри його проблеми зі здоров’ям.