США нададуть Україні 20 млрд дол. додаткової допомоги. Фото:

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США передадуть Україні 20 млрд дол. у рамках кредиту.

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Позику погасять за рахунок прибутку від заморожених на Заході активів країни-агресора російської федерації. Це частина рішення «Групи семи» щодо надання Україні 50 млрд дол. Ці гроші необхідні для захисту та стійкості України. Про це президент Володимир Зеленський заявив 23 жовтня у вечірньому зверненні.

Є зараз важлива новина зі Сполучених Штатів: Америка ухвалила рішення виділити 20 млрд дол. Це кошти, забезпечені замороженими російськими активами, — заявив він.

Глава держави подякував США та всій «Групі семи» й наголосив на важливості реалізації цих планів вже у 2024 році.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував у Telegram, що ці 20 млрд дол. є частиною спільного пакета підтримки від країн G7 та ЄС на загальну суму 50 млрд дол. Цього тижня аналогічні рішення ухвалили також Євросоюз та Велика Британія.

Ці гроші від партнерів підуть на найважливіші фінансові потреби України у 2025 році. Шмигаль наголосив, що завдяки цій допомозі наші союзники створюють міцний фундамент для економічної та фінансової стійкості України.

Нагадаємо, 23 жовтня Рада Європейського Союзу остаточно схвалила виділення Україні кредиту в розмірі до 35 млрд євро. Цю позику гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів російської федерації. Рішення остаточно набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Ці гроші є внеском блоку в ініціативу G7 щодо надання Україні 50 млрд дол. кредиту, який будуть погашати коштом прибутку від заморожених активів рф.