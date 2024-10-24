Землетрус стався у Чернівецькій області. Фото:

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У Чернівецькій області стався землетрус.

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Підземні поштовхи з магнітудою 3,1 зафіксували приблизно о 18.08 23 жовтня у районі селища Ломачинці. Епіцентр землетрусу зафіксували на глибині 3 км. Про це Головний центр спеціального контролю повідомив у Facebook.

Джерело землетрусу знаходиться в районі селища Ломачинці, Дністровського району, Чернівецької області, — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що такі землетруси вважаються слабкими. Підземні поштовхи можуть відчути небагато людей, які знаходяться всередині приміщення. А під відкритим небом він відчувається лише при сприятливих умовах. Сила поштовхів вчора була подібна до струсу, утвореного легкою вантажівкою.

Також експерти нагадали, що останній землетрус з цього району був 23 листопада 2023 року і був магнітудою 2,0 бали.

Нагадаємо, 16 вересня в Одесі відчули землетрус, який стався землетрус у Румунії магнітудою 5,1. Підземні поштовхи відчули у Болгарії, Молдові та Україні, зокрема в Одесі.