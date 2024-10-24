рф не заручилася міжнародною підтримкою на саміті БРІКС. Фото:

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росія ще не заручилася міжнародною підтримкою на саміті БРІКС у Казані.

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Країна-агресор ще не створила альтернативної структури безпеки, якої бажає Кремль. У декларації саміту війна рф проти України згадується лише один раз. У документі вказано, що всі підписанти мають діяти відповідно до принципів Статуту ООН — включно з положенням про повагу до територіальної цілісності. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Також у декларації зазначається, що держави БРІКС вітають «відповідні» пропозиції посередництва, спрямовані на забезпечення мирного врегулювання війни шляхом діалогу і дипломатії.

Україна заявила, що декларація також демонструє, що країни БРІКС не об'єднані навколо війни рф проти України, бо багато з цих країн підтримують принципи Статуту ООН.

А Служба зовнішньої розвідки України припустила, що саміт БРІКС не призведе до схвалення міжнародним співтовариством альтернативної системи міжнародного врегулювання, якої прагнуть у Москві. У СЗР заявили, що Індія, ОАЕ, Бразилія та Південна Африка виступили проти перетворення БРІКС на антиамериканську коаліцію.

Нагадаємо, напередодні Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на пункт у підсумковій декларації саміту БРІКС у Казані, присвячений війні в Україні. Там країни-учасники лише нагадали про свої національні позиції щодо такого питання, а також свою відданість цілям та принципам Статуту ООН, мирному врегулюванню та дипломатії.

У Києві заявили, що спроби Москви нав’язати уявлення про нібито альтернативну позицію так званого «Глобального Півдня» з приводу російської агресії проти України зазнали чергового фіаско.