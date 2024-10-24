Окупанти завезли нову партію контрактників на полігони біля Маріуполя. Фото:

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Нова партія контрактників прибула на полігони біля Маріуполя.

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Всі табори підготовки штурмовиків від Маріуполя до Бердянська заповнені новим поповненням окупантів. Командування завезло сюди 5 тис. військових. Зокрема, задіяні полігон в селі Бабах-Тарама/Кулікове та полігон в районі села Сартана, який будували робітники з КНДР. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

За його словами, це поповнення відрізняться від попередніх тим, що на вантажівках та автотехніці відсутнє тактичне маркування. Подібне спостерігалося при формуванні резерву в Пологівсько-Розівській агломерації.

Що вказує на підготовку підрозділів не для підтримки поточних наступальних операцій, а для нових, поки не визначених окупантом, ділянок фронту, — зазначив Андрющенко.

Також влада повідомила, що через поповненням на полігонах, окупанти проводять зачистку узбережжя Маріупольського району. Зокрема, в селі Ялта цивільним заборонили пересуватися. Окупанти проводять подворові обходи, допитують місцевих мешканців та обшукують кожне подвірʼя.

Нагадаємо, 13 жовтня російське командування перекинуло велику кількість військ через окупований Маріуполь. Понад 20 вантажівок організованими двома колонами рухалися на Времівський напрямок. На автомобілях були відсутні тактичні маркування. Це доводить підготовку нової наступальної операції, місце якої росіяни не визначили досі.