Окупанти скинули авіабомбу на Куп’янськ. Фото: НПУ

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Авіація Збройних сил рф скинула авіабомбу на Куп’янськ Харківської області.

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ОДАБ-1500 влучила біля магазину на ринку. Місцеві мешканці опинилися в епіцентрі удару. П’ятеро жінок і двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Одна з постраждалих перебуває у тяжкому стані. Про це повідомила Національна поліція.

Внаслідок бомбардування частково зруйнована двоповерхова будівля на ринку. Також пошкоджено 12 торгівельних кіосків, дитсадок, житлові будинки й адміністративна будівля.

Правоохоронці допомогли рятувальникам дістати людей з-під завалів та надали їм допомогу. На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 23 жовтня російські окупанти з дрона вдарили по автівці у Василівському районі Запорізької області. Машина рухалася між селищами Степногірськ та Приморське. Внаслідок обстрілу загинули 40-річний та 70-річний чоловіки.