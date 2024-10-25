Ілон Маск підтримує тісні контакти з путіним. Фото:

https://racurs.ua/ua/n200575-mask-pidtrymuie-tisni-kontakty-z-putinym-z-kincya-2022-roku-wsj.html

Ракурс

Ілон Маск, американський мільярдер, з кінця 2022 року тісно контактує з російським диктатором володимиром путіним.

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Воєнний злочинець і засновник компаній SpaceX та Tesla говорять на особисті теми, про ділову та геополітичну напруженість. Однак ці контакти викликають занепокоєння у деяких членів адміністрації президента США Джо Байдена, бо Маск має доступ до певної секретної інформації. Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на кількох чинних і колишніх чиновників у США, Європі та рф.

Зазначається, що інформація про контакти Маска з путіним — це секрет, що ретельно охороняється. Декілька чиновників з Вашингтону заявили, що не знали про них.

Також видання пише, що після 2022 року мільярдер спілкувався з кількома високопоставленими російськими чиновниками, зокрема головою адміністрації путіна Сергієм Кирієнком. Наразі невідомо, про що була розмова.

WSJ пише, що вже не одноразово Ілон Маск робив заяви про підтримку України. Від початку повномасштабної війни він пожертвував ЗСУ кілька сотень терміналів Starlink.

Однак, ймовірно, його погляди на війну вже змінилися. Зокрема, раніше Україна не змогла використати Starlink для атаки на російський флот. Заборонялося також використовувати термінали у наступальних операціях Сил оборони.

У статті йдеться, що дії Маска збіглися з державним та приватним тиском з боку Кремля.

Нагадаємо, видання The Washington Post інформувало, що в 2022 році Ілон Маск купив Twitter за понад 44 млрд дол., у чому йому допомогли банки, фінансові установи та фонди. В одному з таких фондів працюють сини підсанкційних російських олігархів Петра Авена та Вадима Мошковіча.

Джерело: The Wall Street Journal