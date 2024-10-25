Чистка прокурорів - в областях звільнилися шість керівників

https://racurs.ua/ua/n200595-chystka-prokuroriv-v-oblastyah-zvilnylysya-shist-kerivnykiv.html

Ракурс

Шість керівників обласних та спеціалізованих прокуратур написали заяви про звільнення.

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Про це 25 жовтня повідомили в Офісі генпрокурора.

Це керівники Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської обласних прокуратур та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

За даними відомства, вони отримували підвищені пенсії у зв’язку з вислугою років, призначені за рішенням суду. Триває службове розслідування щодо правомірності набуття прокурорами статусу особи з інвалідністю та нарахування прокурорам пенсійних виплат.

Також сьогодні в Офісі генерального прокурора відбулося перше засідання незалежної Комісії з добору кандидатів для включення до кадрового резерву на заміщення керівних посад в обласних та окружних прокуратурах.