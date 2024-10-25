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Ракурс
Пожежа у Києві внаслідок удару дрона - з'явилося відео

Пожежа у Києві внаслідок удару дрона — з’явилося відео, є загиблий

25 жов 2024, 23:07
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Пожежа в столичній багатоповерхівці після удару безпілотника охопила верхні поверхи. З будинку евакуйовують мешканців, повідомили у КМВА. Деякі медіа написали, що евакуйовано 100 людей.


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Крім того, є інформація щодо падіння уламків на відкритій місцевості в Шевченківському районі. У будинку в Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, одна людина загинула, повідомив мер Віталій Кличко.

Наразі двоє постраждалих у будинку в Соломʼянському районі. Обом медики надали допомогу на місці. Бригади швидкої чергують біля будинку, сказав міський голова столиці Віталій Кличко.

Джерело: Ракурс


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