Російські загарбники за добу втратили 1440 осіб

https://racurs.ua/ua/n200630-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-140-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 689 тис. 40 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 440 осіб. Про це сьогодні, 27 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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