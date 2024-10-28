Окупанти мають успіхи на Донеччині. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n200660-okupanty-zahopyly-girnyk-na-donechchyni-deepstate-karta.html

Ракурс

Війська російської федерації продовжують просуватися на фронті.

.

Ворог має успіхи на деяких напрямках. Зокрема, противник окупував населений пункт Гірник на Курахівському напрямку Донецької області. Про це моніториговий проект DeepState повідомив у Telegram.

Також окупанти просунулися в Селидовому, Богоявленці, Новоукраїнці, біля Шахтарського та Новоолексіївки.

У Генеральному штабі ЗСУ цю інформацію не коментували. Там заявили, що протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 144 бойових зіткнення.

Командування поінформувало, що на Покровському напрямку було зупинено 27 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Вишневе та Селидове. А на Курахівському напрямку було відбито 37 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Новоселидівки, Новодмитрівки, Курахівки, Максимільянівки, Антонівки, Курахового та Катеринівки.

Нагадаємо, 25 жовтня британська розвідка повідомляла, що російська армія, ймовірно, просунулася у Селидовому, а бої тривають у центрі міста. Селидове — останній значний міський район, що прикриває південний фланг Покровська, а також шосе E50, яке з'єднує Селидове з Покровськом.