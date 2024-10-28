Армія рф обстріляла Херсон. Фото: прокуратура

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Російський обстріл Херсона призвів до загибелі двох цивільних.

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Вчора близько 21.20 окупанти здійснили масований обстріл Центрального району міста. Загинули дві жінки, 50 та 71 років. Четверо цивільних, зокрема 13-річний хлопчик, дістали поранення. Пошкоджено чотири багатоповерхові будинки та приватні житлові споруди. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін поінформував, що вчора під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Комишани, Білозерка, Інженерне, Дніпровське, Софіївка, Станіслав, Широка Балка, Томина Балка, Олександрівка, Антонівка, Садове, Придніпровське, Понятівка, Микільське, Берислав, Нововоронцовка, Осокорівка та Трудолюбівка.

Ворог вдарив по об'єктах критичної інфраструктури, медичному закладу, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема шість багатоповерхівок та 22 приватні будинки. Також були пошкоджені господарчі споруди, гараж, газогін, приватні та сільськогосподарські транспортні засоби.

Жертвами російських атак стали п’ятеро осіб. Ще 13 дістали поранення. Серед постраждалих — дитина.

Нагадаємо, 27 жовтня у Херсоні через атаку російського безпілотника загинув місцевий житель. Також окупанти скидали вибухівку з дронів на жителів Берислава та Антонівки.