Зеленський запропонував продовжити мобілізацію. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n200667-zelenskyy-hoche-prodovjyty-mobilizaciu-ta-voiennyy-stan-sche-na-90-dniv.html

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Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні можуть продовжити на три місяці.

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Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді затвердити продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Відповідні законопроекти № 12151 та 12152 вже зареєстровані в парламенті.

Проектом закону № 12151 пропонується затвердити указ президента про продовження дії воєнного стану з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року. А проектом № 12152 пропонується затвердити указ президента про продовження загальної мобілізації.

У разі їх ухвалення воєнний стан та мобілізація триватимуть майже три роки після повномасштабного вторгнення росії.

Вперше воєнний стан та мобілізацію в Україні строком на 30 діб було схвалено 24 лютого 2022 року. Після цього строки постійно продовжувалися, спочатку на місяць, а з травня 2022 року — на 90 днів.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що західні партнери цікавляться питанням мобілізації українців від 18 років. Союзники обговорюють питання мобілізації молодих чоловіків, але не тиснуть на Київ щодо зниження мобілізаційного віку.