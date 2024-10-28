Російський дрон-камікадзе поранив двох дітей у Нікополі. Фото:

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Нікополь Дніпропетровської області був атакований дроном-камікадзе.

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Унаслідок атаки постраждали дві дівчинки віком 12 та 13 років. Обох госпіталізували з осколковими ураженнями. Діти перебувають у стані середньої тяжкості, але лікарі надають всю необхідну меддопомогу. Про це керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

В ОВА заявили, що 27 жовтня російські війська обстрілювали цивільне населення Дніпропетровської області з важкої артилерії та дронами-камікадзе, скидали боєприпаси з БпЛА. Били по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській та Покровській сільській територіальній громаді.

Ворожі снаряди пошкодили будівлі та територію підприємств, багатоквартирні будинки, приватні оселі, господарські споруди, гаражі, лінії електро- та газопостачання. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вночі 28 жовтня російська авіація обстріляла Харків та Чугуїв. Були частково зруйновані квартири в дев’ятиповерхівці та житлових будинках. Поранення отримала 21 людина. Серед постраждалих п’ятеро дітей.