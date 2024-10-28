ГУР та руху опору підірвали залізничний міст в окупованому Бердянську

https://racurs.ua/ua/n200677-gur-ta-ruhu-oporu-pidirvaly-zaliznychnyy-mist-v-okupovanomu-berdyansku.html

Ракурс

Бійці ГУР та руху опору підірвали залізничний міст в окупованому Бердянську.

.

Як повідомили джерела кількох українських медіа у силових структурах, цей віадук росіяни використовували для військових вантажів. Унаслідок вибуху залізничне сполучення з Бердянськом повністю паралізовано.

ГУР МО та партизани в окупованому Бердянську підірвали залізничний міст, який окупанти використовували для перевезення військових вантажів, — повідомили «Укрінформ» та «Громадське» з посиланням на власні джерела.

Підри вмосту унеможливив довезення паливно-мастильних матеріалів, зброї та боєприпасів для окупаційних сил у місті.