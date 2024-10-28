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Ракурс
ГУР та руху опору підірвали залізничний міст в окупованому Бердянську

ГУР та руху опору підірвали залізничний міст в окупованому Бердянську

28 жов 2024, 17:25
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Бійці ГУР та руху опору підірвали залізничний міст в окупованому Бердянську.


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Як повідомили джерела кількох українських медіа у силових структурах, цей віадук росіяни використовували для військових вантажів. Унаслідок вибуху залізничне сполучення з Бердянськом повністю паралізовано.

ГУР МО та партизани в окупованому Бердянську підірвали залізничний міст, який окупанти використовували для перевезення військових вантажів, — повідомили «Укрінформ» та «Громадське» з посиланням на власні джерела.

Підри вмосту унеможливив довезення паливно-мастильних матеріалів, зброї та боєприпасів для окупаційних сил у місті.

Джерело: Ракурс


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