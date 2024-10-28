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ГУР та руху опору підірвали залізничний міст в окупованому Бердянську
ГУР та руху опору підірвали залізничний міст в окупованому Бердянськуhttps://racurs.ua/ua/n200677-gur-ta-ruhu-oporu-pidirvaly-zaliznychnyy-mist-v-okupovanomu-berdyansku.htmlРакурс
Бійці ГУР та руху опору підірвали залізничний міст в окупованому Бердянську.
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Як повідомили джерела кількох українських медіа у силових структурах, цей віадук росіяни використовували для військових вантажів. Унаслідок вибуху залізничне сполучення з Бердянськом повністю паралізовано.
ГУР МО та партизани в окупованому Бердянську підірвали залізничний міст, який окупанти використовували для перевезення військових вантажів, — повідомили «Укрінформ» та «Громадське» з посиланням на власні джерела.
Підри вмосту унеможливив довезення паливно-мастильних матеріалів, зброї та боєприпасів для окупаційних сил у місті.