Шмигаль пояснив сенс "тисячі від Зеленського"

https://racurs.ua/ua/n200708-shmygal-poyasnyv-sens-tysyachi-vid-zelenskogo.html

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Програма виплат 1 тис грн кожному українцю має три цілі: підтримати вразливі родини взимку, стимулювати попит на українські послуги та продемонструвати єдність суспільства.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України 29 жовтня на засіданні Кабміну.

Подати заявку на отримання коштів можна буде через «Дію» упродовж зими, повідомив прем'єр Шмигаль.

Кошти надійдуть на карту «Національного кешбеку».

Витратити їх можна буде протягом 2025 року на деякі товари та послуги українського виробництва, зокрема на комуналку, ліки та донати на армію.

Можна оформити допомогу і на кожну дитину — один з батьків може замовити виплату на свій рахунок за кожну дитину.

Один із варіантів як витратити кошти за програмою єПідтримка до зими — задонатити на українську армію. Або на офіційні рахунки: United24, Міноборони, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України, або ж на рахунок того волонтерського фонду, якому довіряєте.

Таким чином частина коштів буде реінвестована населенням у нашу безпеку й оборону, пояснив глава Кабміну.