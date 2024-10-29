Єрмак зустрівся із Салліваном у США на тлі прибуття солдатів КНДР на фронт

https://racurs.ua/ua/n200719-iermak-zustrivsya-iz-sallivanom-u-ssha-na-tli-prybuttya-soldativ-kndr-na-front.html

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час свого візиту до США 29 жовтня зустрівся із радником Білого дому із нацбезпеки Джейком Салліваном.

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У мережі Telegram Єрмак повідомив:

Говорили про План перемоги України, імплементацію Формули миру, фронт, зброю, та військових КНДР, яких росія готує до війни проти нашої держави. Військова допомога Україні, санкції проти росії, посилення тиску на союзників Москви — це важливо.

Прес-служба Єрмака опублікувала два фото обіймів двох посадовців.

Білий дім на момент публікації новини не коментував зустріч Єрмака та Саллівана.

Візит голови канцелярії президента відбувається на тлі повідомлень про прибуття північнокорейських солдатів до Курсько області рф.

У Пентагоні повідомили, що Вашингтон, Київ та союзники уважно стежать за розвитком подій, й США залишаються відданими підтримці та збільшенню безпекової допомоги Україні. Залучення північнокорейських військ до російської агресії проти України обговорять зокрема міністр оборони США Ллойд Остін у Вашингтоні із міністром оборони Південної Кореї Кімом Йоном Хеном у середу.

Комунікації між США та Україною заважає намагання Єрмака та Зеленського говорити англійською під час перемовин, повідомляє Frankfurter Allgemeine.

На переговорах з американцями вони часто розмовляють англійською самостійно, не через перекладачів.

‎Проте англійська у Зеленського лише посередня, а у Єрмака відверто погана. Відтак американці, часто не впевнені, чи вони правильно розуміють двох провідних політиків України, коли контактують з ними напряму, — зазначає видання.

Водночас представники США не можуть оцінити й те, чи їхні власні пояснення були правильно зрозумілі українською стороною.