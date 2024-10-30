Пошкоджену через удар рф будівлю Держпрому у Харкові відновлять з ЮНЕСКО та Говардом Баффетом

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Пошкоджену через удар рф будівлю Держпрому у Харкові відновлять. Про це повідомила місцева влада.

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Маємо відновити історичну пам’ятку, Держпром — один із символів Харкова. Доповіли профільним міністерствам, Офісу президента щодо прогнозованого кошторису. Будівля перебуває на балансі обласної ради. Маємо комунікацію з ЮНЕСКО, філантропом Говардом Баффетом, який був вчора з нами на місці після обстрілу. Також працюємо над залученням коштів для відновлення з інших джерел, зокрема міжнародних партнерів, — заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, рашисти обстріляли центр Харкова увечері 28 жовтня. Росіяни застосували фугасні авіабомби ФАБ-500.

Російський авіаудар завдав серйозних пошкоджень будівлі Держпрому в Харкові. Це одна з найвідоміших у світі будівель у стилі конструктивізму, що перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО.

Це один з перших хмарочосів Європи. Він є зразком конструктивізму, який став символом Харкова. Під час перших днів повномасштабного вторгнення росії харківський художник Патрік Касанелі створив логотип «Харків Залізобетон», який об'єднав мільйони українців та допоміг зібрати значні кошти на потреби Збройних сил України.