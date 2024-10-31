Сили оборони збили 17 ворожих безпілотників, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n200760-17-bezpilotnykiv-ta-dvi-rakety-zbyly-syly-ppo-v-nich-na-31-jovtnya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 жовтня здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

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Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ.

За період з 18.30 30 жовтня ворог атакував:

міст через Дністровський лиман у Затоці на Одещині — випущено дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря;

Краматорськ двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області;

із напрямків Курська та Орла — атакував 43 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях, — зазначають у Повітряних силах.

В результаті: