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Ракурс
Російські дрони атакували Черкащину, фото: «Укрінформ»

На Черкащині уламки збитих «шахедів» пошкодили майно підприємств — ОВА

31 жов 2024, 10:41
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У небі над Черкащиною в ніч на сьогодні, 31 жовтня, знищили три ворожі «шахеди».


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Люди не постраждали, проте уламки та вибухова хвиля спричинили пошкодження. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено майно кількох підприємств у Черкаському районі. В одному випадку склад. В іншому — вікна в будівлі. Обстеження території триває, — зазначив він.

Нагадаємо, у Києві сьогодні уламки збитих безпілотників спричинили пожежу на відкритій території.

Джерело: Ракурс


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